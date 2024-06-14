Lübnan Hizbullahı dört İsrail hedefini vurdu

Hizbullah, Lübnan'dan İsrail hedeflerini vurmayı sürdürüyor. İran destekli hareket, sınır hattındaki dört İsrail hedefine saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Lübnan Hizbullahı dört İsrail hedefini vurdu

Hizbullah, 'ın güneyinden 'in sınır hattındaki askeri hedeflerine saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, İsrail işgali altındaki Kafr Şubaa Tepeleri'ndeki Ramsa ve es-Smaki askeri mevziilerinin güdümlü füze ile vurulduğu bildirildi.

Ayrıca İsrail askerlerinin toplanma noktası olan Hale Varde bölgesi ve Metula yerleşim birimine füzelerle saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Hizbullah dün de İsrail noktalarını hedef almıştı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre ise İsrail ordusu, topçu atışlarıyla Deyr Mimas ile Kfarkilla beldeleri arasındaki bölgeyi hedef aldı.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Lübnan'dan Avivim yerleşim birimine iki adet güdümlü füzenin fırlatıldığı ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ancak bazı bölgelerde yangın çıktığı belirtildi.

Haberde, Metula yerleşim birimine de beş adet güdümlü füze fırlatıldığı ve füzelerin boş alanlara düştüğü ifade edildi.

İsrail askerleri, dün Orta Çağ’dan kalma taktikler kullanarak, Lübnan topraklarında yangın çıkarmak için ok ve mancınıkla ateş topları fırlatmıştı.

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