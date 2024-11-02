Lübnan Hizbullahı, Tel Aviv ve Hayfa'da İsrail üslerini vurdu: 11 yaralı

İsrail, Gazze ve Lübnan'a saldırılarını sürdürürken Hizbullah, bir kez daha Tel Aviv'i vurdu.

Lübnan Hizbullahı, Tel Aviv'in güneyindeki İsrail'e ait Palmachim Hava Üssünü insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah ayrıca İsrail'in kuzeyindeki Hayfa'da da askeri endüstrileri hedef aldığını duyurdu.



Lübnan'dan atılan roketler, İsrail'in orta kesimlerinde 11 kişiyi yaraladı. Acil servisler, bombalardan birinin bir eve isabet ettiğini söyledi.

Roketin isabet ettiği Tira'da yaşayan Qasim Mohab, “Dışarı çıktık ve toz, çığlık atan çocuklar, çığlık atan kadınlar gördük ve herkes vurulan eve gitti” dedi.

Evin içinde bulunanları tahliye etmeyi ve kurtarmayı başardıklarını sözlerine ekledi.



Roketlerin isabet ettiği saatlerde Hizbullah, Tel Aviv'in dış mahallelerindeki bir askeri üssü hedef aldığını açıkladı.

İsrail ambulans servisi, 11 kişinin şarapnel parçalarından yaralandığını bildirdi.

BAALBEK'TE 57 KİŞİ ÖLDÜ

Lübnan Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında Baalbek kentinde 57 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Lübnan haber ajansı NNA, İsrail ordusunun tarihi kent Baalbek'in el-Alak beldesindeki evi hedef alan saldırısında dört kişiden oluşan ailenin tümünün yaşamını yitirdiğini açıkladı.



İsrail'in 23 Eylül'den beri saldırılar düzenlediği Baalbek kenti, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.



Lübnanlı yetkililer, kentin tarihi eserlerinin İsrail'in saldırılarında yok olmasından endişe ediyor.