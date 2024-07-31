Lübnan: Hizbullah'ın İsrail'in Beyrut saldırısına yanıt vermesi bekleniyor

Lübnan Hizbullahı, İsrail'in dün Beyrut'a düzenlediği saldırıyla ilgili bir ön açıklama yayınladı.



Hizbullah yaptığı açıklamada, Fuad Şükür'ün Beyrut'taki saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladı.

Saldırının “binanın birkaç katında önemli tahribata” yol açtığı belirtildi.



Açıklamada, “Olaydan bu yana sivil savunma ekipleri, yıkılan katların durumu nedeniyle yavaş da olsa enkazı kaldırmak için özenle çalışıyor. Sayın liderin ve bu bölgede bulunan diğer vatandaşların akıbetine ilişkin olarak bu operasyonun sonucunu halen beklemekteyiz” denildi.



İsrail daha önce İsrail Hizbullah komutanını öldürdüğünü iddia etmiş, ancak Lübnanlı silahlı grup kaynakları komutanın hayatta olduğunu ileri sürmüştü.

Lübnan İletişim Başkanlığı bugün yaptığı açıklamada, "Hizbullah'ın İsrail saldırısında yanıt vermesi bekleniyor" dedi.

Açıklamada ayrıca başbakan aracılığıyla diplomatik çabaların gerilimleri dindirmeye odaklanacağı ifade edildi.