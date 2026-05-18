Lübnan: İsrail saldırılarında ölü sayısı 3 bini aştı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 binden fazla kişinin öldüğünü açıkladı.

Ölenler arasında 18 yaş altı 211 kişi ile 116 sağlık çalışanı bulunuyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ise İsrail ile süren çatışmaları durdurmak için ‘imkansızı gerçekleştirmeye hazır olduğunu’ söyledi.

‘SALDIRILAR SÜRÜYOR’

Lübnan tarafından gelen bu açıklamalara karşın İsrail ise 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese uymayarak saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu pazartesi Lübnan’ın güneyinde yeni hava saldırıları düzenlerken, Hizbullah da kuzey İsrail’deki bir askeri hedefi vurduğunu açıkladı.

İsrail, pazartesi günü güneydeki üç köy için yeni tahliye uyarısı yayımladı. Daha sonra kıyı kenti Sur’un dışındaki bir bölge için de aynı çağrı tekrarlandı.

Lübnan’ın resmi haber ajansı NNA da ülkenin güneyinde art arda İsrail saldırıları düzenlendiğini bildirdi.

İsrail saldırılarında pazar günü de yedi kişi hayatını kaybetmişti.

Hizbullah ise İsrail'in ‘Demir Kubbe’ hava savunma sistemine ait bir platforma İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Grup, saldırının ateşkes ihlallerine karşılık gerçekleştirildiğini belirtti.

‘SARI HAT’TA GENİŞ ÇAPLI SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail askerleri, sınırın yaklaşık 10 kilometre kuzeyine uzanan ve ‘sarı hat’ olarak tanımlanan bölgede operasyonlarını sürdürürken, geniş çaplı yıkımlar gerçekleştiriyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise pazar günü yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın giderek daha fazla kullandığı FPV tipi İHA'ların etkisiz hale getirilmesinin ülkesinin karşı karşıya olduğu başlıca güvenlik sorunlarından biri olduğunu söyledi.