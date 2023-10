Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı saldırılar devam ediyor

Lübnan Hizbullahı da sınırın güneyindeki Dahayra beldesi karşısında yer alan İsrail askeri mevzisinin füzelerle hedef alındığını duyurdu.



Hizbullah'ın NNA'da yayımlanan açıklamasında, söz konusu saldırının iki gün önce Hizbullah mensubu 3 kişinin ölümüne yol açan İsrail saldırısına "sert bir yanıt" olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.



Açıklamada, bugünkü saldırı sonucu İsrail tarafında can kaybı ve yaralanmalar olduğu kaydedildi.



Hizbullah, Lübnan'ı ve Lübnan halkını hedef alan, can kayıplarına yol açan İsrail saldırılarına yönelik yanıtının "kritik" olacağını vurguladı.



SINIR ÜZERİNDE GERGİN BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR



Karşılıklı füze ve topçu atışlarının yapıldığı 120 kilometrelik Lübnan-İsrail sınırı üzerinde her iki bölgede gergin bekleyiş sürüyor.



Sınırın sıfır noktasındaki AA muhabirinin gözlemlerine göre Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve Lübnan güçleri, sınır hattında sürekli devri atıyor.



Saldırıların ardından yazılı açıklama yapan UNIFIL, "mavi hat" olarak bilinen İsrail-Lübnan sınırı üzerindeki her iki tarafa da itidalli davranmaları çağrısını yineledi.



Lübnan ordusu ise gazetecilerin dışında sınır bölgesine kimsenin girmesine izin vermiyor.



Lübnan'ın güneyinde yaşayan sivillerin çoğunun olası bir İsrail saldırısına karşı başkent Beyrut ve daha güvenli bölgelere göç ettikleri ifade ediliyor.



İSRAİL YERLEŞİM BİRİMLERİ TERK EDİLMİŞ VAZİYETTE



Filistin: İsrail fosfor bombası kullandı Haberi Görüntüle Lübnan sınırının hemen karşısındaki İsrail'e ait yerleşim birimlerinden "Metulla"da herhangi bir sivil ve araç hareketliliği göze çarpmıyor.



Her evin üzerine İsrail bayrağının asıldığı yerleşim merkezi "hayalet bölgeyi" andırıyor.



İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.



Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.



Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.



Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.



Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.



İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.