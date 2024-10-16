Lübnan, İsrail'i BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet etti

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkeye yönelik İsrail saldırılarının bir kez daha BMGK'ye şikayet edildiği belirtildi.



İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut ve diğer bölgelerde sivil yerleşim alanlarını gelişigüzel şekilde bombalamasına tepki gösterilerin açıklamada, ülkenin egemenliğini karadan, denizden ve havadan ihlal etmeyi sürdüren ve sağlık merkezlerini de hedef alan İsrail'in kınandığı ifade edildi.



İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarında su depoları, sınır kapıları ve tarihi yapıları hedef aldığı, sivil kayıplara aldırış etmeden kent ve beldeleri bombalayarak sistematik suikast saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi.

"İSRAİL SALDIRILARININ GEREKÇESİ YOK"



Lübnan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:



"İsrail, bölge ülkeleri ve halklarının egemenliklerine karşı kullandığı güç ve askeri saldırılarla bölgeye kendi güvenlik vizyonunu dayatıyor. İsrail'in söz konusu saldırıları için kendini savunma yönünde öne sürdüğü gerekçelerin ise hiçbir kanıtı yok."



BMGK'den İsrail'in Lübnan halkına ve topraklarına yönelik geniş çaplı saldırılarının durdurulması istenirken, Tel Aviv'in BMGK'nin 1701 sayılı kararına bağlı kalması ve saldırılarını derhal durdurması çağrısı yapıldı.

ORDUNUN LÜBNAN'DAN ÇEKİLMESİ TALEP EDİLDİ



İsrail ordusunun karadan girdiği Lübnan topraklarından derhal geri çekilmesi talep edildi.



Açıklamada ayrıca Lübnan ordusunun ülkede güvenliği sağlaması için BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) temel rolüne güvendiği ifade edildi.

