Lübnan İsrail’i BMGK’ya şikayet etti

Lübnan hükümeti, başkent Beyrut'ta Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri’nin ölümüne yol açan saldırıda İsrail’in 6 füze kullandığını belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) resmi bir şikayette bulundu.

Lübnan İsrail’i BMGK’ya şikayet etti

’ın başkenti Beyrut’ta gerçekleştirilen saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ve 6 Hamas üyesinin öldürülmesinin ardından tansiyon düşmüyor. Lübnan hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) resmi şikayette bulunarak, ’in saldırıda 6 füze kullandığını bildirdi. Konseye sunulan şikayet dilekçesinde ayrıca, İsrail’in Suriye’ye saldırı düzenlemek için Lübnan hava sahasını kullandığı da aktarıldı.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...