Lübnan İsrail’i BMGK’ya şikayet etti

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta gerçekleştirilen saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ve 6 Hamas üyesinin öldürülmesinin ardından tansiyon düşmüyor. Lübnan hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) resmi şikayette bulunarak, İsrail’in saldırıda 6 füze kullandığını bildirdi. Konseye sunulan şikayet dilekçesinde ayrıca, İsrail’in Suriye’ye saldırı düzenlemek için Lübnan hava sahasını kullandığı da aktarıldı.

