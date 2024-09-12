Lübnan, İsrail'in tehditleri sonrası teyyakuza geçti: 150 hastanede hazırlık

İsrail ve Hizbullah arasında son haftalarda şiddetlenen çartışmalar, Lübnan'ı önlem almaya zorladı. Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, ülkedeki 150 hastaneyi acil durumlar için hazırladıklarını ve sağlık personelini eğittiklerini bildirdi.

Lübnan, İsrail'in tehditleri sonrası teyyakuza geçti: 150 hastanede hazırlık
İsrail ile Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırılar son dönemde şiddetlendi.

, 'in tehditlerine karşı teyakkuza geçti.

Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, ülkedeki 150 hastaneyi acil durumlar için hazırladıklarını söyledi.

İsrail ve Hizbullah arasındaki 7 Ekim'den sonra artan gerilim, son haftalarda iyice tırmanmıştı. Hizbullah ve Hamas liderlerinin İsrail tarafından arka arkaya öldürülmesi sonrası sınırda çatışmalar şiddetlenmişti.

Ebyad, bakanlığının "ilk günden itibaren sağlık acil durum merkezini etkinleştirdiğini ve lojistik temininin yanı sıra sağlık personelinin eğitimi de dahil olmak üzere hastanelerin çok sayıda yaralıyı kabul edebilecek şekilde hazırlandığını" belirtti.

Ayrıca sağlık personelinin eğitiminin, "uluslararası hukuka aykırı olarak kullanılan beyaz fosfor gibi belirli türde silahlarla yaralanan hastaların kabulünü de içerdiğini" vurguladı.

Sınır bölgelerinden başka bölgelere tahliye edilen 100 binden fazla Lübnanlı için barınma merkezleri hazırlandığını da belirtren bakan, "Hazırlıkların çoğu, Lübnan devletinin kaynaklarıyla gerçekleştirildi ancak uluslararası ortaklarımız Sağlık Örgütü ve UNICEF ile de işbirliği yapıldı" diye konuştu.

Bakan Ebyad, İsrail ile Hizbullah arasında devam eden çatışmalara ilişikin ise şu verileri paylaştı:

"İsrail, Lübnan’ın güneyinde 15'ten fazla sağlık merkezini bombaladı. Bu sağlık merkezlerinden dördü tamamen yıkıldı. Saldırılarda 30'dan fazla ambulans ve itfaiye aracı zarar gördü. İsrail saldırılarında sağlık sektöründen 27 kişi hayatını kaybetti, 94 kişi yaralandı."

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