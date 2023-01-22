Lübnan ordusu alarm durumuna geçti

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, üç ekskavatör, bir zırhlı personel taşıyıcı ve bir piyade kuvvetinden oluşan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güneyindeki Hunin kasabası yakınında sınırı ihlal etti.



Haberde, "Lübnan ordusunun Mavi Hat'tın herhangi bir şekilde ihlal edilmesini önlemek için bölgede alarm durumuna geçtiği" bilgisi verildi.



Lübnan ordusundan 19 Ocak'ta yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin, güneydeki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL) gözetiminde bulunan "Mavi Hat" sınırını, askeri ekskavatörle iki bölgeden yaklaşık 2 metre ihlal ettiği kaydedilmişti.



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İsrail'in ihlalinin fark edilmesi üzerine Lübnan ordusunun duruma itiraz ettiği ve İsrail'in sınır üzerinde çalışmalar yapmasına müsaade etmediği aktarılmıştı.



Açıklamada, ihlalin ardından bölgeye UNIFIL güçlerinin intikal ettiği ve ihlalin kayıt altına alındığı belirtilmişti.



Lübnan ile İsrail arasında, 87 kilometrelik sınır bulunuyor; burada iki taraf arasında zaman zaman farklı gerekçelerle gerginlik yaşanıyor.



Mavi Hat, 2000 yılında, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi sırasında BM nezdinde belirlenen sınırı ifade ediyor. "Mavi Hat", 1978'de kurulan UNIFIL tarafından denetlenip korunuyor.