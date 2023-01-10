Lübnan ordusu: İsrail, hava ve deniz sınırlarımızı ihlal etti

İsrail'deki yeni aşırı sağcı hükümet bölgedeki gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.

Lübnan ordusu tarafından sınır ihlallerine ilişkin iki yazılı açıklama yapıldı.



İlk açıklamada, İsrail'e ait insansız hava aracının ülkenin güneyindeki Ramiya ile Marvahin beldeleri arasında 20 dakikalık uçuş yapıp ardından "işgal altındaki topraklara" geri döndüğü bilgisi verildi.



İkinci açıklamada ise ülkenin güneyindeki Ra's Nakura bölgesindeki Lübnan karasularının bir savaş botu tarafından ihlale uğradığı duyuruldu.



Açıklamada, her iki ihlalin de Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile koordineli olarak takip edildiği vurgulandı.

ESKİ BAŞBAKANDAN DARBE SUÇLAMASI

Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid, Binyamin Netanyahu hükümetinin yargı sisteminde hayata geçirmeyi planladığı reformları, "otoriter bir darbe" olarak nitelendirdi.



İsrail'deki gazetelerden Yedioth Ahronoth'un haberine göre, muhalefet lideri Lapid, Meclis Genel Kurulundaki konuşmasında, Adalet Bakanı Yariv Levin'in yargı sistemine getirmeyi planladığı tartışmalı reformları eleştirdi.



Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin yargı reformlarını hayata geçirmesi halinde kendileriyle uyuşmayan herkesi yargıyla susturacaklarını savunan Lapid, yargıçların ise hükümet için sadece "hukuk danışmanlarından" ibaret olacaklarını ifade etti.



"O (Netanyahu) otoriter darbesini tamamlayınca İsrail, demokratik olmaktan çıkar. Güçsüzlerin gidebileceği bir sığınma yeri de olamaz." diyen Lapid, "bunların İsrail devletine yaptıklarının bedelini kimler ödeyecek?" sorusunu yöneltti.

FİLİSTİN BAYRAĞINA YASAK

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kamuda Filistin bayrağı asılmasının yasaklanması için polise talimat verdiğini duyurdu.



Bakan Ben-Gvir Twitter hesabındaki paylaşımında, "Bugün polise, herhangi bir Filistin bayrağının veya terör örgütüyle özdeşleşen veya İsrail Devleti'ne karşı tahrik eden herhangi bir bayrağın dalgalanmasının yasaklanması talimatını verdim." ifadelerini kullandı.



"Tüm gücümüzle terör ve terör teşvikiyle mücadele edeceğiz" diyen aşırı sağcı Ben-Gvir, kamuda Filistin bayraklarının dalgalandırılmasını yasakladı.



Ben-Gvir'in, İsrail hapishanelerinde 40 yıl geçiren Filistinli mahkum Kerim Yunus'un 5 Ocak'taki tahliyesi sonrası Hayfa'daki köyü Ara'da Filistin bayrakları açılarak coşkuyla karşılanması üzerine böyle bir karar aldığı belirtiliyor.

