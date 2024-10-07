Lübnan ordusundan uyarı: "İsrail ajan toplamaya çalışıyor"

Lübnan ordusu, X sosyal medya hesabından İsrail'in casusluk faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yayınladı.



Açıklamada İsrail'in, Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik saldırıları sürerken bazı sosyal medya platformlarında video, bağlantı ve uygulamalar yayınladığı ifade edildi. Bu içeriklerin, vatandaşları bilgi toplamak için tasarlanmış sitelere çekme amacı taşıdığı belirtildi.

"AJAN DEVŞİRME AMAÇLI SİTELER"



Açıklamada, “Düşman bazı sosyal medya platformlarında video, link ve uygulama gibi medya içerikleri yayınlayarak vatandaşları casusluk, bilgi toplama ya da ajan devşirme amaçlı sitelere çekmeye çalışıyor” ifadeleri yer aldı.



Lübnan ordusu, vatandaşlarını, ülke ve toplum için güvenlik riski taşıyan bu sitelere girmemeye çağırdı. İsrail'in yerel casus ağları aracılığıyla güvenlik ihlallerinde bulunmasından endişe ediliyor.

LÜBNANLILARIN KİŞİSEL VERİLERİ TEHLİKEDE Mİ?



Hizbullah, geçen ay Lübnanlılara, İsrail'in ülkenin doğusuna attığı broşürlerle ilgili olarak bölge sakinlerinin kişisel verilerini tehlikeye atabileceği gerekçesi ile barkodun taranmaması konusunda uyarıda bulunmuştu.



İsrail, 23 Eylül'den bu yana esas olarak güney ve doğu Lübnan'a ve Hizbullah'ın ana kalesi olan Beyrut'un güney banliyölerine yıkıcı hava saldırıları düzenledi.



Bu saldırılar nedeniyle bin 100'den fazla insan öldü ve 1,2 milyondan fazla insan yerinden edildi.