Lübnan sınırı ateş altında: Hizbullah füzeleri İsrail'in kuzeyini vuruyor

İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı arasında gerilim artarak devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan 15 füzenin ülkenin kuzeyini vurarak yangına neden olduğu bildirildi. Olayda can kaybının yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi verilmedi.

Lübnan sınırı ateş altında: Hizbullah füzeleri İsrail'in kuzeyini vuruyor

medyası, Hizbullah tarafından 'in kuzeyindeki yerleşimlere doğru bir füze yaylım ateşi açıldığını bildirdi.

İsrail Kanal 12, Lübnan'dan Batı Celile bölgesine 15 füze fırlatıldığını ve bazılarının İsrail ordusunun hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

Yayın kuruluşu, roketlerin Batı Celile'de en az iki yerde yangına neden olduğunu belirtti. Olayda yaralanan olmadığı kaydedildi.

Lübnan sınırına yakın bazı İsrail yerleşimlerinde hava saldırısı sirenleri çaldı. Olayda can kaybının yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi verilmedi.

Hizbullah ise yayınladığı açıklamada savaşçılarının İsrail'in kuzeyindeki Malikiyah askeri bölgesini “uygun silahlarla” hedef aldığını söyledi.

7 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail güçleri arasında yaşanan sınır ötesi saldırılar nedeniyle Lübnan sınırı boyunca gerilim tırmanmaya devam ediyor.

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