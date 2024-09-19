Lübnan sınırında ateşin şiddeti arttı: Hizbullah saldırılarında iki İsrail askeri öldü

Lübnan'daki cihaz patlamalarının ardından Mavi Hat olarak bilinen sınır bölgesinde tansiyon yükseldi. İsrail ve Hizbullah güçleri dün geceden bu yana karşılıklı saldırılarla birbirlerini hedef aldı. Hizbullah saldırılarında sekiz İsraillinin yaralandığı, ikisinin durumunun ağır olduğu açıklandı. İsrail ordusu, iki İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Lübnan sınırında ateşin şiddeti arttı: Hizbullah saldırılarında iki İsrail askeri öldü
Yaralanan sekiz İsrailli, helikopterle hastaneye götürüldü.

'in 'da çağrı cihazları ve telsizleri patlattığı siber saldırıların ardından Lübnan sınırında çatışmaların şiddeti arttı.

jetleri ve topçuları gece boyunca Lübnan'ın güneyinde çok sayıda hedefi vurdu.

Ordu, hava saldırılarının Chihine, Tayibe, Blida, Meiss El Jabal, Aitaroun ve Kfarkela'daki Hizbullah hedeflerinin yanı sıra Khiam bölgesinde Hizbullah'a ait bir silah deposunu vurduğunu açıkladı.

Öte yandan İsrail basını, Lübnan'dan açılan tanksavar füze ateşi sonucu çok sayıda İsrailli sivilin yaralandığını bildirdi.

Hizbullah, sınır hattındaki bölgeye yönelik saldırısında, ikisi ağır sekiz İsraillinin yaralandığını duyurdu.

İKİ İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınlarında iki İsrail askeri öldürüldüğünü bildirdi.﻿​

Lübnan Hizbullahı, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'deki Filistin halkının direnişine destek amacıyla sınır hattındaki el-Merc (Margaliot) bölgesindeki İsrail askerlerini uygun silahlarla hedef aldığını ve isabet kaydettiğini" ifade etti.

İsrail'in Walla haber sitesine göre ise saldırıda yaralananlar helikopterle Hayfa kentinde bir hastaneye nakledildi. Yaralıların sivil veya asker olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Lübnan sınırında ateşin şiddeti arttı: Hizbullah saldırılarında iki İsrail askeri öldü - 1

FOSFOR BOMBASIYLA VURDU

resmi ajansı NNA'nın haberinde de savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki çok sayıda beldeye hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Haberde, " fosfor ve sis bombalarıyla Ayta eş-Şaab ve Ramiye beldelerinin çevrelerini hedef aldı" denildi.

İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) Bekaa ve Raşya beldelerinde alçak uçuş gerçekleştirdiği belirtilirken, Adise beldesi çevrelerine İHA saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

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LÜBNAN'DA CİHAZLAR PATLADI

'da 17 ve 18 Eylül'de Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları ile telsizlerde eş zamanlı patlamalar meydana geldi.

Saldırılarda ikisi çocuk 37 kişi hayatını kaybederken, en az 3 bin 250 kişi yaralandı.

SAVAŞTA YENİ AŞAMA 

Savunma Bakanı Yoav Gallant, cihaz patlamalarının yakısı sürerken yaptığı açıklamada, odaklarının kuzeye kaydığını ve "savaşta yeni bir aşamanın" başladığını duyurdu.

Gallant, sınıra daha fazla askeri birlik ve kaynak gönderildiğini söyledi.

İsrailli yetkililere göre sınıra konuşlandırılan kuvvetler arasında Gazze'de savaşan komando ve paraşütçü unsurları içeren seçkin bir oluşum olan 98. Tümen de bulunuyor.

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