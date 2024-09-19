Lübnan sınırında ateşin şiddeti arttı: Hizbullah saldırılarında iki İsrail askeri öldü

İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizleri patlattığı siber saldırıların ardından Lübnan sınırında çatışmaların şiddeti arttı. İsrail jetleri ve topçuları gece boyunca Lübnan'ın güneyinde çok sayıda hedefi vurdu. Ordu, hava saldırılarının Chihine, Tayibe, Blida, Meiss El Jabal, Aitaroun ve Kfarkela'daki Hizbullah hedeflerinin yanı sıra Khiam bölgesinde Hizbullah'a ait bir silah deposunu vurduğunu açıkladı.



Öte yandan İsrail basını, Lübnan'dan açılan tanksavar füze ateşi sonucu çok sayıda İsrailli sivilin yaralandığını bildirdi. Hizbullah, sınır hattındaki bölgeye yönelik saldırısında, ikisi ağır sekiz İsraillinin yaralandığını duyurdu. İKİ İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınlarında iki İsrail askeri öldürüldüğünü bildirdi.﻿​



Lübnan Hizbullahı, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'deki Filistin halkının direnişine destek amacıyla sınır hattındaki el-Merc (Margaliot) bölgesindeki İsrail askerlerini uygun silahlarla hedef aldığını ve isabet kaydettiğini" ifade etti.



İsrail'in Walla haber sitesine göre ise saldırıda yaralananlar helikopterle Hayfa kentinde bir hastaneye nakledildi. Yaralıların sivil veya asker olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

FOSFOR BOMBASIYLA VURDU



Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde de İsrail savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki çok sayıda beldeye hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.



Haberde, "İsrail fosfor ve sis bombalarıyla Ayta eş-Şaab ve Ramiye beldelerinin çevrelerini hedef aldı" denildi.



İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) Bekaa ve Raşya beldelerinde alçak uçuş gerçekleştirdiği belirtilirken, Adise beldesi çevrelerine İHA saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

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