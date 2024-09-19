Lübnan sınırında ateşin şiddeti arttı: İsrail ve Hizbullah'tan karşılıklı saldırılar

Lübnan'daki cihaz patlamalarının ardından Mavi Hat olarak bilinen sınır bölgesinde tansiyon yükseldi. İsrail ve Hizbullah güçleri dün geceden bu yana karşılıklı saldırılarla birbirlerini hedef aldı. Hizbullah saldırılarında beş İsraillinin yaralandığı, ikisinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Lübnan sınırında ateşin şiddeti arttı: İsrail ve Hizbullah'tan karşılıklı saldırılar

'in 'da çağrı cihazları ve telsizleri patlattığı siber saldırıların ardından Lübnan sınırında çatışmaların şiddeti arttı.

jetleri ve topçuları gece boyunca Lübnan'ın güneyinde çok sayıda hedefi vurdu.

Ordu, hava saldırılarının Chihine, Tayibe, Blida, Meiss El Jabal, Aitaroun ve Kfarkela'daki Hizbullah hedeflerinin yanı sıra Khiam bölgesinde Hizbullah'a ait bir silah deposunu vurduğunu açıkladı.

Öte yandan İsrail basını, Lübnan'dan açılan tanksavar füze ateşi sonucu çok sayıda İsrailli sivilin yaralandığını bildirdi.

Hizbullah, sınır hattındaki bölgeye yönelik saldırısında, ikisi ağır beş İsraillinin yaralandığını duyurdu.

Lübnan Hizbullahı, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'deki Filistin halkının direnişine destek amacıyla sınır hattındaki el-Merc (Margaliot) bölgesindeki İsrail askerlerini uygun silahlarla hedef aldığını ve isabet kaydettiğini" ifade etti.

İsrail'in Walla haber sitesine göre ise saldırıda yaralananlar helikopterle Hayfa kentinde bir hastaneye nakledildi. Yaralıların sivil veya asker olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

LÜBNAN'DA CİHAZLAR PATLADI

Lübnan'da 17 ve 18 Eylül'de Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları ile telsizlerde eş zamanlı patlamalar meydana geldi.

Saldırılarda ikisi çocuk 32 kişi hayatını kaybederken, en az 3 bin 250 kişi yaralandı.

SAVAŞTA YENİ AŞAMA

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, cihaz patlamalarının yakısı sürerken yaptığı açıklamada, odaklarının kuzeye kaydığını ve "savaşta yeni bir aşamanın" başladığını duyurdu.

Gallant, sınıra daha fazla askeri birlik ve kaynak gönderildiğini söyledi.

İsrailli yetkililere göre sınıra konuşlandırılan kuvvetler arasında Gazze'de savaşan komando ve paraşütçü unsurları içeren seçkin bir oluşum olan 98. Tümen de bulunuyor.

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