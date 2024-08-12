Lübnan sınırında çatışmalar sürüyor: Üç Hizbullah üyesi daha İsrail saldırısında öldü

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 407'ye ulaştı. Son 24 saatte üç Hizbullah üyesi İsrail tarafından öldürüldü.

Lübnan sınırında çatışmalar sürüyor: Üç Hizbullah üyesi daha İsrail saldırısında öldü

ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ölen Hizbullah hareketi mensubu sayısı 407'ye yükseldi.

İsrail'in bugün düzenlediği hava saldırısında İran destekli grubun iki üyesi ile daha önceki bir saldırıda bir üyesinin öldüğü bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada "İsrail'in bugün Taybeh köyünü hedef alan saldırısında iki kişi öldü" dedi.

Hizbullah, İsrail sınırı yakınlarındaki Taybe'de öldürülenlerin üyeleri olduğunu doğruladı.

İsrail ordusu da "gün boyunca Taybeh'e yakın Adaisseh bölgesinde Hizbullah'a ait bazı askeri yapıları vurduğunu" açıkladı.

Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, bugünkü İsrail saldırılarında Hizbullah mensubu Muhammed Hani Haydar (36), Ali Semir Hicazi (27) ve Hasan Gadban'ın (27) öldüğü kaydedildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattı üzerinde "kontrollü çatışmalar" yaşanıyor.

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