Lübnan sınırında hareketlilik: İsrail ve Hizbullah'tan karşılıklı saldırılar

İsrail, Lübnan'ı hedef almaya bugün de devam ediyor. Yeni saldırıların güneydeki Bekaa bölgesini hedef aldığı bildirilirken, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine çok sayıda roket fırlatıldığı da duyuruldu.

Lübnan sınırında hareketlilik: İsrail ve Hizbullah'tan karşılıklı saldırılar

, 'daki Hizbullah hedeflerine yeni saldırı başlattığını açıkladı.

İsrail hava saldırılarının Lübnan'ın güneyindeki Bekaa bölgesini hedef aldığı bildirildi. 

Öte yandan Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine çok sayıda roket fırlatıldığı duyuruldu. 

İsrail Ordu Radyosu, Kiryat Şimona ve Yukarı Celile'deki bazı yerleşim yerlerinde de hava saldırısı sirenlerinin çalıştırıldığını, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 25 roket atıldığını bildirdi.

Bu roketlerin birkaç yangına neden olduğu ancak can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. 

Lübnan'dan ateşlenen bir roketin Yukarı Celile'deki Birya bölgesini vurduğu ve İsrail ordusunun kuzey Golan Tepeleri'ndeki yolları ve güzergâhları kapatmasına neden olduğu bildirildi.

İsrail basını, Lübnan'dan çeşitli yerleşim birimlerine bir saatten kısa süre içinde 45 roket fırlatıldığını açıkladı.

Hizbullah da yaptığı açıklamada, İsrail'in iki askeri üssünü hedef aldığını duyurdu. 

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