Lübnan sınırında tansiyon yüksek: İsrail'den yeni saldırı

İsrail savaş uçakları, güneyde Lübnan sınır hattında yer alan Kefr Kila beldesine hava saldırıları düzenledi. Saldırıda üç kişi yaralandı.

Lübnan sınırında tansiyon yüksek: İsrail'den yeni saldırı

Mavi Hat'ta ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor.

Hizbullah gece boyunca İsrail'in Celile bölgesine füze saldırısı düzenlerken İsrail de 'ın güneyini vurdu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın bugün yayınladığı habere göre İsrail savaş uçakları, güney sınır hattında yer alan Kefr Kila beldesine hava saldırıları düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda üç kişinin yaralandığı ve yaralıların hastanelere sevk edildiği aktarıldı.

Hizbullah ise gece düzenlediği saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna ait kuzeydeki Celile'de yer alan Gatun kışlasındaki 146'ıncı Tugayın katyuşa füzeleriyle "tam isabet" vurulduğunu kaydetti.

İsrail ordusu, İsrail'in kuzeyindeki Kabri bölgesine yönelik 30 katyuşa füzesinin fırlatıldığını, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını aktardı.

Hizbullah İsrail'in Celile'deki ordu üssüne katyuşa füzesiyle saldırdı

Hizbullah İsrail'in Celile'deki ordu üssüne katyuşa füzesiyle saldırdı

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