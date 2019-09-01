Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Hizbullah örgütü ile İsrail arasında yaşanan karşılıklı gerginliğin önüne geçilmesi için uluslararası toplumun müdahalesini istedi.



Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Başbakan Hariri, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği tanksavar saldırısı ve İsrail ordusunun buna verdiği karşılığı yakından takip ediyor.



Gelişmeler üzerine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Fransa Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Emmanuel Bone ile telefonda görüşen Hariri, uluslararası toplumun ülkesinin güneyindeki gelişmelere müdahale etmesini istedi.



Ülkenin güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücünün (UNIFIL) de, gerginliğin önüne geçmek üzere ilgili taraflarla temaslar kurduğu kaydedildi.



İsrail ordusu, Lübnan'dan, sınırın İsrail tarafındaki askeri üsse ve araçlara yönelik bir dizi tanksavar atışı yapıldığını açıklamıştı. İsrail, saldırıya karşılık atışların yapıldığı belirtilen Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri vurduğunu belirtti.



Saldırıyı doğrulayan Hizbullah örgütü ise yaptığı yazılı açıklamada, “Hasan Zebib ve Yasir Dahir Şehitler Grubu”nun, İsrail’in kuzeyindeki Avivim askeri noktasını vurarak içinde bulunanları öldürdüğü ve yaraladığı ifade edildi.



TANSİYON İSRAİL İHA'LARIYLA YÜKSELDİ



Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyösünde, 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü.



Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, konuya ilişkin açıklamasında, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir" ifadelerini kullanmıştı.



İsrail'in aynı gece Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bazı hedefleri vurması sonucu Hizbullah mensubu 2 kişinin öldüğü bilgisini de paylaşan Nasrallah, bunun karşılıksız kalmayacağını söylemişti.

