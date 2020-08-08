Lübnan'a destek ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu patlama sonrası savaş alanına dönen Beyrut limanını yerinde inceledi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bölgedeki binaların yeniden inşaasında Türkiye'nin sonuna kadar yardıma hazır olduğunu belirtti.



Oktay, "İlk andan itibaren Türkiye olarak yanınızdayız. Arama kurtarma ekiplerimizle, gıda yardımlarımızla, doktorlarımızla, hastanelerimizle, her türlü desteğimizle yanınızdayız. Bundan sonra da sonuna kadar, bu yaralar sarılana kadar yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.



Oktay, şunları kaydetti:



"(Beyrut Limanı) Yeniden burası ayağa kaldırılana kadar Mersin Limanımızın büyük ölçekli gümrükleme ve depolama faaliyetlerinde kullanılabileceğini, sonrasında ihtiyaç bazında daha küçük gemilerle buraya taşınabileceğini ilettik. Bu teklifimiz geçerli. Sonrasında hemen İskenderun Limanı'ndan bizi aradılar. Sayın Bakanımızla yine birlikte İskenderun Limanı'nı da bu çerçevede Lübnan'ın hizmetine sunabileceğimizi ifade ettiler. Biz bunu da yine görüşmelerimizde paylaştık. Mersin ve İskenderun limanlarımızı, Beyrut Limanı'nın tekrardan inşa edilip, normal fonksiyonel hale geleceği ana kadar Lübnan'ın ticari ve ekonomik faaliyetlerinde hizmetine sunacağımızı ifade ettik. Son derece mutlu ve memnun oldular. Değerlendirecekler."



"KARDEŞLİĞİMİZ DAHA DA PEKİŞECEK"



Lübnanlılardan birlik ve beraberlik, dayanışma içinde olmalarını isteyen Oktay, bunun ülkeyi güçlü kılacağını, Türkiye'nin de sonuna kadar Lübnan ile yürüyeceğini vurguladı.



Fuat Oktay, şunları kaydetti:



"Biz biriz, kardeşiz, beraberiz, bir aileyiz, bir ailenin uzuvları gibiyiz. Hiç kimse ama hiç kimse bu uzuvlardan herhangi birini diğerinden ayıramaz. Bizi de birbirimizden hiç kimse ayıramayacak. Hem güzel hem de sıkıntılı günlerimizde bugün olduğu gibi her zaman, yaralar sarıldıktan sonra da bir ve beraber olacağız. Yine sizinle olacağız, Lübnan'da olacağız, siz de Türkiye'de olacaksınız. Kardeşliğimiz daha da pekişecek. Siz ne kadar iyi olursanız bizler de o kadar iyi olacağız."



Konuşma yaptığı alanda yan yana olan Türk ve Lübnan bayraklarını gösteren Oktay, bayrakların bir ve beraber, dayanışma içinde, birlikte dalgalandığına işaret etti.



"LÜBNAN HALKININ YANINDAYIZ"



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Lübnan'da "Sünni, Şii, Hristiyan, Arap, Türk" gibi ayrım yapmadıklarını, tüm halkın yanında olduklarını söyledi.



Çavuşoğlu, "Lübnan'da ve dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, Türklerin ve Türkmenlerin de sonuna kadar yanındayız. 'Ben Türk'üm, Türkmen'im' deyip de vatandaşlığı olmayan, vatandaşlık almak isteyen kardeşlerimize de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını vereceğiz, bu Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatıdır." diye konuştu.