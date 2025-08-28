Lübnan'a düşen İsrail İHA'sı patladı: 2 asker öldü

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait bomba yüklü İHA Sur kentine bağlı Nakura beldesinde bir iş makinesinin üzerine düştü.



Düşen İHA'nın incelendiği sırada infilak etmesi üzerine 2 Lübnan askeri hayatını kaybetti.



Yaşanan bu olay üzerine Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan ordusuna taziye mesajı iletti. Mesajında Avn "Ordu, güneyde istikrarı korumanın bedelini kanıyla ödüyor" ifadesini kullandı.

Başbakan Nevvaf Selam da 2 asker için taziyelerini iletmek üzere Savunma Bakanı Michel Menassa'yı telefonla aradı.



Selam, "Ordu güvenlik supabı, egemenliğin kalesi ve ulusal birliğin dayanağıdır" ifadelerini kullandı.