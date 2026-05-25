Lübnan'a saldırılar devam ediyor. İsrail ordusundan Hizbullah'a karşı kapsamlı hazırlık

İsrail basınında yer alan habere göre, İsrail ordusu saldırılarını yoğunlaştırmak için yönetimin onayını bekliyor.

Ordu, ateşkese rağmen Lübnan 'ın farklı bölgelerinde Hizbullah hedeflerine saldırı bahanesiyle Lübnanlı sivillerin bulunduğu bölgelere neredeyse her gün şiddetli saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatı verdiğini açıklamıştı.

LÜBNAN'A SALDIRILAR VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 151 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.