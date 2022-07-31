Lübnan'da 2 yıl önceki büyük patlamanın sembolü olan buğday silosu kısmen yıkıldı

Son dakika haberi! Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2020 yılında meydana gelen büyük patlamada parçalanan devasa liman tahıl silolarının bir bölümü haftalarca süren bir yangının ardından devasa bir toz bulutu bırakarak çöktü.



Liman Silosu Genel Müdürü Assaad Haddad, Associated Press'e “Her şey kontrol altında” dedi.

2 YIL ÖNCE 200'Ü AŞKIN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ



50 yıl önce inşa edilen 48 metre yüksekliğindeki dev silolar, iki yıl önce meydana gelen patlamanın gücüne direnerek Beyrut’un batısını, 200'den fazla kişinin ölümüne, 6 binden fazla kişinin yaralanmasına ve tüm mahallelerin ağır hasar görmesine neden olan patlamadan korumuştu.



lübnan'da 2 yıl önce büyük patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'ndaki buğday silosunun bir bölümü çöktü.

YANGIN GEÇEN AY BAŞLADI

Diğer taraftan, Temmuz ayında siloların kuzey bloğunda tahılların mayalanması nedeniyle yangın çıktı. İtfaiyeciler ve Lübnan Ordusu askerleri, haftalarca yanan ve yakındaki şehirlere korku veren yangını söndüremedi. Geçen hafta çevre ve sağlık bakanlıkları, limanın yakınında yaşayan sakinlere iyi havalandırılan alanlarda içeride kalmaları yönünde talimat verdi.



Temmuz ayının başlarında mayalanan tahıllar tutuştuğunda, itfaiyeciler ve Lübnanlı askerler yangını suyla söndürmeye çalıştılar, ancak nemin durumu daha da kötüleştirmesinden sonra geri çekildi.



Öte yandan, kentin 2 yıl önceki patlamadan kurtulan sakinleri, yangının ve kokunun kendilerine travmalarını hatırlattığını söyledi.Lübnan Kızıl Haçı, yakınlarda yaşayanlara K-N95 maskeleri dağıttı ve yetkililer, itfaiyecilere ve liman işçilerine siloların yakınındaki yakın bölgeden uzak durmalarını emretti.

BEYRUT LİMANINDAKİ PATLAMA



Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.



Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.



Limandaki patlamanın sembolü haline gelen tahıl silosu, henüz sonuçlanmayan soruşturma nedeniyle bugüne kadar kontrollü şekilde yıkılamamış ve harabe halde bırakılmıştı.

