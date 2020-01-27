Lübnanlı protestocular, Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin destekleriyle 21 Ocak'ta kurulan ve henüz güvenoyu almamış Hassan Diyab başbakanlığındaki hükümetin katılımıyla Meclis'te gerçekleştirilen oturumu engellemek üzere sabahın erken saatlerinden itibaren başkent Beyrut'un farklı noktalarında yolları kapattı.



Eski Başbakan Saad el-Hariri hükümeti tarafından hazırlanan 2020 yılı bütçesini görüşmeye gelen milletvekilleri, Beyrut'un merkezindeki Meclis binasına, emniyet ve ordu güçlerinin birkaç günden bu yana aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında ulaşabildi.



Meclis Başkanı Nebih Berri, salt çoğunluğun katılımıyla 2020 yılına ait bütçeyi tartışma oturumunu başlattı. Parlamentodaki Müslüman ve Hristiyan siyasi gruplar adına bütçeyle ilgili yapılan konuşmaların ardından oylamaya geçildi.



Eski hükümet tarafından Meclis'e sunulan bütçe tasarısı, yapılan oylamayla kabul edildi. 128 milletvekilinden 70'inin katıldığı oylamada 49 milletvekili "evet", 13 milletvekili "hayır" oyu kullanırken 8 milletvekili ise "çekimser" kaldı.



27 GÖSTERİCİ YARALANDI

Öte yandan, yol kapatma eylemlerinin ardından Beyrut'un şehir merkezindeki Şehitler Meydanı'nda toplanan protestocular, Meclis binasına doğru yürümek için bariyerleri aşmaya çalıştı.



Protestocular burada güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Güvenlik güçlerine taşla karşılık veren göstericilerden bazılarının gözaltına alındığı görüldü.



Lübnan Kızılhaç Örgütünden yapılan açıklamada, göstericilerle güvenlik güçleri arasında yaşanan gerginliklerde 27 kişinin yaralandığı belirtildi.



Göstericiler, Hizbullah ve siyasi müttefiklerini temsil ettiği gerekçesiyle yeni hükümeti reddediyor.



2019 BÜTÇESİ İÇİN HEDEF KONULMUŞTU

Lübnan'da 2018 yılında 15 milyar 800 milyon dolarlık bütçe, 4 milyar 800 milyon dolarla yüzde 11,2 açık vermişti. Geçen yıl ise Hariri hükümeti, bütçe açığını gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranla yüzde 9'un altına düşürmeyi hedeflemişti. Bu yılın bütçesine ilişkin detaylar ise henüz açıklanmadı.



Ekonomik kriz ve vergilere dayalı bütçe oluşturma politikaları dolayısıyla başlayan kitlesel protestolardan sonra 30 üyeden oluşan Lübnan Ulusal Birlik Hükümeti, 29 Ekim 2019'da istifa etmek zorunda kalmıştı.



Ülkedeki İran ile Beşşar Esed rejimine yakınlığıyla bilinen Hizbullah ve siyasi müttefiklerinin oluşturduğu 8 Mart Bloku'nun desteğini alan eski Eğitim Bakanı Hassan Diyab, 21 Ocak'ta 20 üyelik küçültülmüş hükümetini açıklamıştı.



LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK DURUM

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.



Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.



"InfoPro Research" araştırma şirketinin verilerine göre, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı toplumsal gösterilerin başladığı 17 Ekim 2019'dan bu yana 160 bin Lübnanlı işini kaybetti.



Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da kara borsada yüzde 40'a varan değer kaybı yaşadı.



Bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert kararlar alarak, yurt dışı havaleleri askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

