Lübnan’da 5 milyon 500 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Lübnan'da, Sudan’a gönderilmek istenilen 5 milyon 500 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiği açıklandı.

Lübnan’da 5 milyon 500 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

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İçişleri Bakanlığı, düzenlenen uyuşturucu operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ülkenin güneyindeki bir bölgeye gelen istihbarat bilgisi üzerine operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Operasyonda Beyrut Limanı'ndan Sudan’a gönderilmek istenilen 5 milyon 500 bin adet "captagon" hap ele geçirildiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, operasyonda kaç kişinin gözaltına alındığı bilgisine değinilmedi.

Lübnan’da 5 milyon 500 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi - 1 Gçen ay Suudi Arabistan'a yapılan bir sevkiyatta 46 milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi.

ORTA DOĞU'DAKİ TİCARETİNİN MERKEZİ

Diğer taraftan, geçen eylül ayında Suudi Arabistan'ın tarihindeki en büyük uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Riyad Kuru Limanı'ndaki bir sevkiyatta 46 milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi.

Körfez'de el konulan captagon haplarının çoğunun Suriye ve Lübnan'dan geldiği bildirildi.

Geçen yıl, Suudi hükümeti, Beyrut'tan sevk edilen yaklaşık 2 bin narın içine beş milyon captagon tableti gizlendikten sonra Lübnan'dan tüm meyve ve sebze ithalatını askıya aldı.

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