Lübnan’da 8 Ekim'den bu yana 564 kişi İsrail saldırılarında öldü

İsrail'in, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 564 kişinin öldüğü, bin 848 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Lübnan’da 8 Ekim'den bu yana 564 kişi İsrail saldırılarında öldü

Sağlık Bakanlığı, saldırıları sonucu yaşanan can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 8 Ekim 2023 - 20 Ağustos 2024 tarihleri arasında İsrail'in Lübnan topraklarına düzenlediği saldırılarda 564 kişinin öldüğü, bin 848 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Ölenlerin yüzde 93'ünün Lübnan vatandaşı olduğu ifade edildi.

İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'da 110 bin 99 kişinin de yerinden edildiği aktarıldı.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar yaşanıyor.

Öne Çıkan Video

Sosyal medyada sağlık ticaretine dikkat! Bazıları ilacını bırakıyor

DÜNYA HABERLERİ

Trump, seçilirse Meksika sınırındaki duvarı tamamlama sözü verdi

Trump, seçilirse Meksika sınırındaki duvarı tamamlama sözü verdi

BM raportörü: İsrail, ateşkes müzakereleri kılıfıyla kalıcı işgal oluşturmaya çalışıyor

BM raportörü: İsrail, ateşkes müzakereleri kılıfıyla kalıcı işgal oluşturmaya çalışıyor

Belçika'da koalisyon görüşmeleri başarısız oldu

Belçika'da koalisyon görüşmeleri başarısız oldu

İtalya'da siyasi partiler vatandaşlık reformunu tartışıyor

İtalya'da siyasi partiler vatandaşlık reformunu tartışıyor

Pakistan’da polise roketli saldırı: 12 ölü, 7 yaralı

Pakistan’da polise roketli saldırı: 12 ölü, 7 yaralı

Gönderdiği kartpostal 121 yıl sonra adrese teslim edildi

Gönderdiği kartpostal 121 yıl sonra adrese teslim edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...