Lübnan'da asayiş toplantısı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Genel Kurmay Başkanı Rudolph Heykel ve Devlet Güvenlik Kurumu Genel Müdürü Tümgeneral Edgar Lavandos ile güvenlik gelişmeleri ve yolsuzlukla mücadele konusundaki faaliyetleri ele aldı.



Avn, Heykel ile güvenlik gelişmelerini ve yolsuzlukla mücadeleyi görüştü, Lübnan ordusunun koşulları hakkında bilgi aldı.



Avn ayrıca Devlet Güvenlik Kurumu Genel Müdürü Tümgeneral Edgar Lavandos'u da kabul ederek, kurumun çalışmaları ve özellikle yolsuzlukla mücadele alanındaki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.



Görüşmelere ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.



Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Büyükelçi Ramiz Dımaşkiyye dün, Filistin kamplarındaki silahların teslimine yönelik ilk aşamanın başlatıldığını açıklamıştı.



Dımaşkiyye, önümüzdeki haftalarda Burc el-Beracine ve diğer kamplarda yeni silah gruplarının teslim alınmasıyla sürecin devam edeceğini kaydetmişti.

