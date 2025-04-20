Lübnan'da askeri araçta patlama: 3 kişi öldü

Lübnan basınındaki haberlere göre, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarından kalan mühimmatların taşındığı askeri araçta patlama meydana geldi.



Patlama sırasında yakından geçen sivil bir araçta da yangın çıktı.



Ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Breyka beldesinde yaşanan olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı.



Patlamanın nedeniyle ilgili bilgi verilmedi.



Resmi makamlardan da henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.