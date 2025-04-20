Lübnan'da askeri araçta patlama: 3 kişi öldü

Lübnan'ın güneyinde bir askeri araçta taşınan patlamamış mühimmatlar infilak etti. Patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lübnan'da askeri araçta patlama: 3 kişi öldü

basınındaki haberlere göre, 'in Lübnan'a yönelik saldırılarından kalan mühimmatların taşındığı askeri araçta patlama meydana geldi.

sırasında yakından geçen sivil bir araçta da yangın çıktı.

Ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Breyka beldesinde yaşanan olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı.

Patlamanın nedeniyle ilgili bilgi verilmedi.

Resmi makamlardan da henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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