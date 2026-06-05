Lübnan'da ateşkes krizi: İsrail saldırmaya devam ediyor, Hizbullah kabul etmiyor

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, eski İran lideri İmam Ruhullah Humeyni'nin vefat yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Lübnan ile İsrail arasında yürütülen görüşmelere ve "şartlı" ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerle ilgili Kasım, "Lübnan adına yürütülen anlamsız, aşağılayıcı ve utanç verici doğrudan müzakerelerin sonucu, Lübnan halkının geniş kesimleri tarafından bütünüyle ve kesin olarak reddedilmektedir." ifadelerini kullandı.

Silahların sadece devlet tekelinde toplanması taleplerine karşı çıkan Kasım, bunun İsrail'in savaşta elde edemediği hedeflere siyasi yollarla ulaşması anlamına geleceğini savundu.

Lübnan ile İsrail arasında varılan "şartlı ateşkes" anlaşmasına ilişkin Kasım, İsrail'in saldırılarının sürdüğü bir ortamda Hizbullah'ın ateşkese uyması ve güçlerini güneyden çekmesinin "teslimiyet ve yenilgi" anlamına geleceğini belirterek, bunun "imkansız olduğunu" söyledi.

‘’İSRAİL LÜBNAN'DAN ÇIKANA KADAR SAVAŞACAĞIZ''

"Köylerimiz güvenli olmadığı, bombalandığı ve yıkıldığı, halkımız öldürüldüğü sürece İsrail'deki yerleşim birimleri de güvenli olmayacaktır." diyen Kasım, İsrail'i Lübnan'dan çıkarana kadar savaşmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kasım, anlaşma için taleplerini; "İsrail'in hava, kara ve denizden gerçekleştirdiği tüm saldırıları durdurması, topraklarından çekilmesi, Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyine konuşlanması, esirlerin serbest bırakılması, yerinden edilenlerin köylerine dönmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması" şeklinde sıraladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan'ın Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

İSRAİL'İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail ordusunun, perşembe günü Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in ateşkese rağmen ülkenin güneyindeki beldeleri hava saldırılarıyla bombalamaya devam ettiği belirtildi.

İSRAİL SUBAYI ÖLDÜ

Diğer yandan Lübnan'ın güneyindeki işgalde görev alan bir İsrail subayı, Hizbullah'ın tanksavar ateşi sonucunda öldü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ölen askerin zırhlı birlikler subayı Yüzbaşı Eitan Shmuel Lemberg olduğu kaydedildi.

Lemberg'in Litani Nehri'nin kuzeyinde Hizbullah'ın açtığı tanksavar ateşi sonucunda öldüğü belirtilen açıklamada, ölümünün ailesine haber verildiği aktarıldı.

İsrail basını, tanksavar ateşinin açıldığı bölgeye İsrail ordusunun havadan ve topçu ateşiyle saldırılar düzenlediğini bildirdi.

İsrail'in İran'a yönelik savaş sırasında Lübnan'a saldırıları yoğunlaştırıp genişlettiği 2 Mart'tan bu yana ölen İsrail askeri sayısı 28'e yükseldi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuş, ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından dün İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.