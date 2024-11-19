Lübnan'da ateşkese geri sayım: ABD'nin teklifi kabul edildi

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail ve Hizbullah arasında BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasını sağlayacak ateşkes anlaşmasında ilerleme kaydedildiğini ifade etmişti.

Ateşkes anlaşmasına yönelik bir açıklama da Lübnan tarafından geldi.

"BUGÜNE KADARKİ EN CİDDİ ÇABA"

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri’nin Yardımcısı Ali Hassan Khalil yaptığı açıklamada, ateşkese yönelik çabayı çatışmaları sona erdirmek için yürütülen çabayı bugüne kadarki en ciddi çaba olarak niteledi.

Khalil, Lübnan ve Hizbullah'ın ABD'nin İsrail'le ateşkes önerisini kabul ettiğini söyledi.

BIDEN'IN DANIŞMANI BEYRUT'A GİTTİ

Lübnan'ın ABD'nin Lübnan Büyükelçisine ateşkes önerisine yazılı cevap verdiğini aktaran Khalil, ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanı ve Lübnan Özel Temsilcisi Amos Hochstein’ın anlaşma ile ilgili Beyrut’a seyahat ettiğini sözlerine ekledi.

Khalil, girişimin başarısının İsrail tarafına bağlı olduğunu dile getirerek, “Eğer İsrail çözüm istemezse çok sayıda sorun çıkarabilir” dedi.

İsrail’in “ateş altında” müzakere yürütmeye çalıştığını kaydeden Khalil, “Bu bizim duruşumuzu etkilemeyecek.” dedi.

"GERÇEK BİR FIRSAT"

Biden'ın danışmanı Amos Hochstein, Beyrut'ta Lübnan Meclis Başkanı ile “çok yapıcı görüşmeler” gerçekleştirdiğini ve Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmayı sona erdirmek için “gerçek bir fırsat” olduğunu söyledi.



Toplantı sonrasında konuşan Hochstein, “Bu bir karar anıdır. Ben Beyrut'ta bu kararı kolaylaştırmak için bulunuyorum ancak bu çatışmayı bir sonuca bağlamak nihai olarak tarafların kararıdır. Bu artık bizim elimizde.” dedi.



Hizbullah lideri Naim Kasım'ın ilerleyen saatlerde bir açıklama yapması bekleniyor.