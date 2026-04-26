Lübnan'da ateşkese rağmen İsrail tehdidi sürüyor

İsrail ordusu, Lübnan 'da zorla yerinden ettiği ailelere, işgal altındaki 50'dan fazla beldeye ve işgal ettiği alanların dışında kalan belirli köylerin güneyine dönmemeleri için yeniden uyarıda bulundu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu onlarca belde için bir uyarı mesajı daha yayımladı.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin X üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, geçici ateşkes sürecinde ordunun Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu beldelerdeki mevzilerinde konuşlanmayı sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yerinden edilen sivillerden işgal altındaki 50'den fazla beldeye ve bu alanların dışında kalan belirli köylerin güneyine ve çevresine hareket etmemeleri istendi.

İsrail ordusu ayrıca Sur kentine Manusriyye beldesine de havadan bildiriler attı.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRI TEHDİTİ

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'da işgal altında tuttuğu alanlar dışında kalan ülkenin güneydoğusundaki bazı beldeler için saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail ordusunun işgal ettiği alanlar dışında kalan Meyfadun, Şukine, Yuhmur, Arnun, Batı Zawter, Doğu Zawter, Kfar Tebnit beldelerinde Hizbullah 'a ait olduğunu öne sürdüğü yapılara saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunan Adraee, belde sakinlerinin bölgeden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya, Lübnan'a yönelik şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı verdi. Bunun üzerine İsrail ordusu Lübnan'ın Bazuriyye ve Semmaiye, Hırbet Silm, Sultaniyye, Hadasa ve Zebkin beldelerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ateşkese rağmen ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.