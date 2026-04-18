Lübnan’da barış gücüne saldırı. Macron: Fransız asker hayatını kaybetti

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, Lübnan’ın güneyinde görev yapan Fransız Birleşmiş Milletler barış gücü askerlerinin saldırıya uğradığını duyurdu ve olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Salam, “UNIFIL bünyesindeki Fransız taburuna yönelik bugünkü saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum.” ifadelerini kullanarak, saldırının tüm yönleriyle araştırılması ve sorumluların hesap vermesi için talimat verdiğini açıkladı.

FRANSA'DAN SERT TEPKİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada Lübnan makamlarına çağrıda bulunarak sorumluların durdurulmasını istedi.

Macron ayrıca saldırıda bir Fransız askerin hayatını kaybettiğini ve üçünün yaralandığını açıkladı. Macron, “Kanıtlar saldırıdan Hizbullah 'ın sorumlu olduğunu gösteriyor.” dedi.

İSRAİL ORDUSU ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR

İsrail ordusu, geçici ateşkese rağmen Hizbullah mensuplarını hedef aldığını öne sürerek son 24 saatte Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, perşembe gece yarısı yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkes sonrası son 24 saatte ilk kez Lübnan'a saldırı yaptığını bildirdi.