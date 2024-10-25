Lübnan'da beş, Gazze'de üç İsrail askeri öldü

Gazze ve Lübnan'da bombardımanlarını sürdüren İsrail ordusu, kayıplar yaşamaya devam ediyor.

Ordu bugün yaptığı açıklamada, Gazze'deki çatışmalarda üç askerinin daha öldüğünü bildirdi.

Lübnan'da Hizbullah'la yaşanan çatışmalarda ise beş İsrail askerinin öldüğünü, ikisinin ağır yaralandığını duyurdu.

Açıklamada askerlerin önceki gün Lübnan'ın güneyindeki çatışmalar sırasında öldüğü ve kara harekâtının başladığı 30 Eylül'den bu yana Lübnan'da ölen toplam İsrail askeri sayısının 32'ye yükseldiği belirtildi.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

Lübnanlı yetkililerin bildirdiğine göre Lübnan'daki İsrail saldırılarında en az 2 bin 593 kişi hayatını kaybetti. 55 hastane de ateşin hedefi oldu.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abyad, “Şu ana kadar sağlık ve hastane sektörlerinde verilen toplam şehit sayısı 163 ve 272 yaralı” açıklamasını yaptı.