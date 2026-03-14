Lübnan'da can kaybı artıyor. İsrail saldırılarında ölü sayısı 826'ya, yaralı sayısı 2 bin 9'a yükseldi

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 826'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 9'a yükseldiği bildirildi.

Hayatını kaybedenler arasında 106 çocuk, 65 kadın ve 31 sağlık çalışanının bulunduğu kaydedilen açıklamada, 51 sağlık çalışanının da yaralandığı ifade edildi.

​​​​​​​Bakanlık, daha önceki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 773 kişinin hayatını kaybettiğini, 1993 kişinin yaralandığını bildirmişti.

832 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ



Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi tarafından yayımlanan raporda, barınma merkezlerine başvuruların sürdüğü belirtildi.

Raporda, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine şu ana kadar 831 bin 882 kişinin başvurduğu kaydedildi.

Açılan 619 barınma merkezine yaklaşık 132 bin 419 kişinin yerleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Raporda ayrıca İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a 1928 saldırı düzenlediği bildirildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.



BM: LÜBNAN HALKI BU SAVAŞI SEÇMEDİ



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'a yaptığı ziyarette, çatışmanın durması çağrısı yaparak, Lübnan halkının seçmediği bir savaşa sürüklendiğini söyledi.

Guterres, "Askeri bir çözüm yok, tek çözüm diplomasi, diyalog ve BM Şartı ile Güvenlik Konseyi kararlarının tam olarak uygulanmasıdır." dedi.

"Lübnan halkı bu savaşı seçmedi, bu savaşa sürüklendiler." diyen Guterres, çatışan taraflara seslenerek, saldırılara son verilmesi talebinde bulundu.