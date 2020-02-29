Lübnan'da corona virüs nedeniyle eğitime bir hafta ara

Coroan virüs kaynaklı 4 can kaybının yaşandığı Lübnan'da, okullar 8 Mart'a kadar kapalı kalacak.

Anadolu Ajansı 29.02.2020 - 05:49 | Son Güncelleme : 29.02.2020 - 06:08

202902-corona-okul-tatil-lübnan.jpg

Lübnan'da yeni tip corona virüs (Covid -19) salgını nedeniyle eğitime bir hafta ara verilmesi kararlaştırıldı.

Lübnan Eğitim Bakanı Tarık el-Meczub yaptığı açıklamada, cumartesiden itibaren 8 Mart'a kadar eğitime ara verilmesini kararlaştırdıklarını bildirdi.

Açıklamada, kararın Sağlık Bakanı Hamed Hasan ile yapılan istişare sonucunda alındığı vurgulandı.

Bu arada Lübnan'da, cuma günü 4'üncü Covid-19 vakası tespit edildiği duyurulmuş, Suriye uyruklu kadın hastanın Refik Hariri Devlet Hastanesinde karantina altına alındığı ve durumunun stabil olduğu belirtilmişti.  

CORONA VİRÜSTEN KORUNMANIN YOLLARI

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...