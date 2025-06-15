Lübnan'da düğünde füze kutlaması

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar sürüyor. Ancak bu kez görüntüler Lübnan'dan...

Lübnan'ın İsrail sınırındaki Marjayun kasabasındaki düğünde ilginç bir an yaşandı.

Düğün sırasında, gökyüzünde İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı sırasında fırlattığı onlarca füze cep telefonu kameralarına yansıdı.

Füzelerin Lübnan sınırından İsrail'in kuzeyine doğru ilerlediği anlara düğünde bulunanların da kutlama yaparak eşlik ettiği görülüyor.

