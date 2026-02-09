Lübnan'da eski bina çöktü, 14 kişi öldü

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam'da eski bir bina çöktü. Çökme nedeniyle en az 14 kişi hayatını kaybetti. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Sivil Savunma Genel Müdürü İmad Hureyş, Tebbene Mahallesi'nde dün çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Hureyş, enkazdan 8 kişinin sağ kurtarıldığını, 14 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Devlet medyası, belediye yetkililerine mesaj vererek, Lübnan'ın ikinci büyük şehri olan Trablusşam'da son haftalarda birden çok eski konutun çöktüğünü ve bunun da altyapının bozulmasını ve yıllarca süren ihmali vurguladığını bildirdi.