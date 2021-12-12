Lübnan'da Hamas üyesinin cenazesinde kalabalığa ateş açıldı: 4 ölü

Lübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampı Burc eş-Şimali'deki bir cenaze töreninde Hamas Hareketi mensubu 4 kişi açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.



Hamas tarafından olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, saldırıdan Fetih Hareketi'nin sorumlu olduğu öne sürüldü.



Açıklamada, kampta Cuma gecesi meydana gelen patlamalarda ölen Hamza İbrahim Şahin adındaki Hamas üyesinin cenaze namazının En-Nur Camisi'nde kılınmasının ardından defin işlemleri için mezarlığa götürüldüğü sırada silahlı saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.



Cenaze törenine katılanların Fetih Hareketi'nin merkezine yaklaşmasıyla kalabalığa rastgele ateş açıldığı kaydedilen açıklamada, merkezden açılan ateş sonucu Hamas Hareketi'nden 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Batı Şeria'daki Filistin yönetimi olayın araştırıldığını söyledi.



Hamas'ın suçlamalarına ilişkin Fetih Hareketi cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı, Lübnan hükümetinden de henüz bir açıklama gelmedi.

Kampta Cuma gecesi meydana gelen patlamalarla ilgili ise çelişkili açıklamalar var.



Hamas, patlamanın, corona virüs hastaları için oksijen ve gaz tüpleri ile temizlik malzemelerinin tutulduğu depoda meydana geldiğini söyledi.

Elektrik kontağından kaynaklandığını ifade edildi.



Lübnan güvenlik güçleri ise Hamas'a ait silah deposunun patladığını iddia etti.



Lübnan'da Filistinlilerin yaşadığı bir dizi mülteci kampı bulunuyor. Lübnanlı yetkililer bu kamplara müdahale etmiyor.

Kamplar, Hamas, el Fetih gibi Filistinli silahlı grupların kontrolünde.

