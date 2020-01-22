Lübnan'da Hassan Diyab hükümeti kuruldu

Lübnan’daki protestolar nedeniyle 29 Ekim’de istifa eden hükümetin yerine Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin desteğiyle öne çıkan Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu.



Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği Diyab ve Meclis Başkanı Nebih Berri'yi, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.



Diyab, görüşmenin ardından Saray'da düzenlediği basın toplantısında, 20 kişiden oluşan kabine listesini kamuoyuyla paylaştı. Kabinenin teknokratlardan oluştuğunu ifade eden Diyab, yeni seçim yasası için çalışacaklarını aktardı.



Lübnan'ın zor bir dönemden geçtiğini ve tarihinde ilk defa ülkeyi kurtaracak özelliklere sahip hükümeti kuruncaya kadar mücadele ettiğini söyleyen Diyab, bunun gerçekleşmesini sağlayan göstericileri "devrimciler" şeklinde niteledi.



Kabinesinin protestocuların beklentileri doğrultusunda oluşturulduğunu savunan Diyab, yağmalanmış kamu mallarının iadesi ve yargının bağımsızlığı için de çalışacaklarını dile getirdi.



Ülke olarak servet ve imkanlara sahip olduklarını vurgulayan Diyab, bunları korumak ve haklarını savunmak için çaba sarf edeceklerini kaydetti.



Kurtuluşun temelini oluşturan istikrarı korumaya odaklanmaları gerektiğini belirten Diyab, "Kaybedecek zaman yok, vakit çalışma vakti." ifadesini kullandı.



Diyab ayrıca ilk yurt dışı ziyaretini bir Arap ülkesine büyük ihtimalle de Körfez ülkelerinden birine yapacağını sözlerine ekledi.



Bakanlar Kurulunun bugün ilk toplantısını Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapması bekleniyor.



Saad el-Hariri, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikaları nedeniyle patlak veren gösterilerin ardından 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.



Lübnanlı protestocular, 1975-1990 yılları arasında yaşanan iç savaştan sonra yönetimi paylaşan mevcut siyasi grupların oluşturduğu Hariri'nin hükümeti yerine, bağımsız teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyordu.

