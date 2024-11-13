Lübnan'da İsrail bombardımanı: Can kaybı 3 bin 287’ye yükseldi

Gazze'yi bir yıldan fazla süredir bombardıman altnda tutan İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da devam ediyor.

Bugün bir açıklama yapan Lübnan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail saldırılarında 44 kişinin hayatını kaybettiğini, 88 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakanlık, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 287’ye, yaralıların sayısının ise 14 bin 222’ye yükseldiğini ifade etti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün yaptığı açıklamada, Lübnan'da ateşkes olmayacağını, Hizbullah'ı vurmaya devam edeceklerini söylemişti.