Lübnan’da İsrail casusluk şebekesi çökertildi

Lübnan'da güvenlik güçleri tarafından yürütülen eş zamanlı operasyonlarda, İsrail istihbaratına bağlı şebekeyle bağlantılı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı (NNA)’nın bildirdiğine göre, operasyonlara Lübnan ordusu ve askeri istihbarat birimleri de destek verdi.



Soruşturma kapsamında, örgütün geçmişte İslami Grup Partisi yetkililerine yönelik suikastlardan sorumlu olduğu tespit edildi. Operasyonlarda araçlar, teknik ekipman ve casusluk faaliyetlerinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.



Yakalananlar arasında Lübnan-Brezilya vatandaşı bir kişi ile Lübnan ve Filistin uyruklu bazı şahısların bulunduğu belirtildi.



Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve ayrıntıların ilgili kurumların denetiminde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.