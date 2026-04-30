Lübnan'da İsrail'den yeni saldırı tehdidi

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan 'ın güneyinde saldırı tehditlerine ve halkı göçe zorlamaya devam ediyor. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Cebşit, Habbuş, Haruf, Kefer Coz, Yukarı Nebatiye, Aba, Adşit Şakif, Arabsalim, Tul, Yukarı Homin, Mecedil, Arzun, Dunin, Hamiri ve Marub beldelerini hedef alacağını belirtti.

Adraee, buradaki Lübnanlılardan yaşadıkları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını istedi. İsrail'in saldırı tehdidinde bulunduğu beldeler Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanların dışında yer alıyor. İsrail ordusu öğle saatlerinde de Lübnan'ın güneyindeki 8 belde için saldırı tehdidi yayımlamıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. Ancak ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.