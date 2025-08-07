Lübnan'da kritik adım: Hükümet, silahsızlandırılmayı onayladı, Hizbullah yanlıları sokaklara çıktı

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Morcos, Lübnan kabinesinin Hizbullah da dahil olmak üzere tüm silahlı grupların silahsızlandırılmasına yönelik ABD teklifini onayladığını açıkladı.

TOPLANTIYI TERK ETTİLER

Lübnan kabinesi, ABD'nin İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması ve Lübnan'ın güneyinde halen işgal altında tuttuğu beş noktadan askerlerini çekmesi karşılığında Hizbullah da dahil tüm silahlı grupların silahsızlandırılmasına yönelik teklifini ele aldı. Kabinede Hizbullah ve Emel Hareketi'ni temsil eden 5 Şii bakan toplantıyı protesto amacıyla terk etti.

"TÜM DÜŞMANLIKLAR SONA ERDİRİLMELİ"

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Morcos, yaptığı açıklamada, Lübnan kabinesinin kabul ettiği maddeler arasında İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi ve kara, hava ve deniz ihlalleri de dahil olmak üzere tüm düşmanlıkların sona erdirilmesi ve İsrail ile Lübnan ve Suriye ile Lübnan arasında kalıcı bir sınırın belirlenmesinin yer aldığını belirtti. Morcos, bu maddelerin uygulanmasının, anlaşmada adı geçen tüm ülkelerin belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesine bağlı olduğunu vurguladı.

Hizbullah'ın işbirliği yapmayı reddetmesi karşısında silahsızlanmanın nasıl gerçekleştirileceği ve bunun güç kullanılarak mı yapılacağı sorusuna cevap veren Morcos, bunun Lübnan ordusu tarafından ağustos ayı sonuna kadar sunulacak bir zaman çizelgesini de içerecek olan plan doğrultusunda uygulanacağını söyledi.

ABD'NİN 4 AŞAMALI TEKLİFİ NELERİ İÇERİYOR?

ABD'nin teklifinin ilk aşaması, Lübnan hükümetinin 15 gün içinde bir kararname yayınlayarak Hizbullah'ın 31 Aralık tarihine kadar tamamen silahsızlandırılmasını taahhüt etmesini ve İsrail'in Lübnan'a yönelik tüm askeri operasyonlarını durdurmasını içeriyor.

Teklifin ikinci aşamasında, Lübnan hükümeti, 60 gün içinde silahsızlandırma planını uygulamaya, İsrail, ise Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği 5 noktadan askerlerini geri çekmeye başlayacak. Aynı zamanda Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ile koordinasyon halinde İsrail'in elindeki Lübnanlı mahkumlar serbest bırakılacak.



Teklifin üçüncü aşamasında, 90 gün içinde, İsrail, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği beş noktadan son ikisinden çekilecek ve Lübnan'daki enkazın kaldırılması ve yeniden inşaya hazırlık amacıyla altyapı çalışmalarının başlatılması için finansman sağlayacak.



Teklifin dördüncü aşamasında, 120 gün içinde, Hizbullah'ın füzeler ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere kalan ağır silahlarının imha edilecek, ABD, Suudi Arabistan, Fransa, Katar ve diğer dost ülkeler, Lübnan ekonomisini ve yeniden inşasını desteklemek amacıyla bir ekonomik konferans düzenleyecek.

TOM BARRACK: KARAR TARİHİ VE CESURCA



ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Lübnan hükümetinin ülkedeki silahların devlet tekelinde toplanması yönündeki kararını "tarihi ve cesurca" olarak niteledi.



Barrack, X hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam'ı Bakanlar Kurulu'nda alınan karar dolayısıyla tebrik etti.



Alınan kararın Kasım 2024'te İsrail'le yapılan Ateşkes Anlaşması’nı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1701 sayılı kararını, Taif Anlaşması’nı tam olarak uygulama yönünde tarihi, cesur ve doğru bir karar olduğunu belirtti.



Barrack, "Bu haftaki Bakanlar Kurulu kararları, nihayet Lübnan için 'Tek Millet, Tek Ordu' çözümünü hayata geçirmiştir. Lübnan halkının yanındayız" ifadelerini kullandı.



Yaptığı bir diğer X paylaşımında ise "Verilen sözler tutuldu" ifadesine yer veren Barrack, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yönetimim, Lübnan'ın ekonomik kalkınma ve komşularıyla barış içinde bir gelecek kurmasına yardımcı olmaya hazır… Lübnan'da, Hizbullah teröristlerinin pençesinden kurtulmuş bir gelecek için yeni bir şans var" şeklindeki sözlerine işaret etti.



HİZBULLAH YANLISI GRUPLARDAN PROTESTO

Öte yandan Hizbullah yanlısı gruplar, başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinde büyük bir gösteri düzenledi. Yüzlerce araç ve motosikletin yer aldığı gösteride, hükümetin silahların toplanması kararına tepki gösterildi.

Hizbullah destekçileri, ülkenin doğusundaki Baalbek ile güneyindeki Nebatiye ve Sur kentlerinde de protestolar düzenledi. Hizbullah bayrakları taşıyan göstericiler, motosikletlerle yollarda büyük kalabalıklar oluşturdu, trafiğin akışını durdurdu.



Göstericiler bazı bölgelerde lastik yakarken, İsrail'i ve hükümetin aldığı kararı eleştiren sloganlar attı.