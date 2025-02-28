Lübnan'da okula gidemeyen çocuk sayısı yarım milyona ulaştı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Lübnan Temsilci Yardımcısı Ettie Higgins, İsrail ile Lübnan arasında devam eden ateşkes ve bu süreçte yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



UNICEF'in son raporundan veriler paylaşan Higgins, İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'daki çocukların büyük sorunlar ve travma yaşadığını kaydederek, özellikle hava saldırılarına defalarca hedef olmalarına rağmen yoğun nüfuslu olmaya devam eden Baalbek ve Bekaa Vadisi'ndeki çocukların yeterli gıdaya erişemediğini söyledi.



Higgins, "Lübnan'ın doğusundaki bölgelerde yaşayan 2 yaşın altındaki çocukların yarısından fazlası ciddi gıda yoksulluğu yaşıyor. Bu, bir yıl öncesine göre 2 katından fazla." dedi.



Lübnan'da Kasım 2024'te ateşkes ilan edilmesinin ardından 310'dan fazla çocuk öldürüldüğünü bildiren Higgins,1500'den fazla kişinin de yaralandığını ifade etti.



Higgins, "Lübnan'daki çatışmalar, yıllarca süren ekonomik sıkıntılar, öğretmen grevleri ve Kovid-19'un etkisinden sonra ülkenin zorlu eğitim durumunu daha da kötüleştirdi. Şu anda okula gidemeyen çocuk sayısı yarım milyona ulaştı." dedi.