Lübnan'da patlama sonrası hükümet karşıtı gösteri

Başkent Beyrut'u savaş alanına çeviren patlama yıllardır ekonomik krizle mücadele eden Lübnan'da tansiyonu daha da yükseltti.



Hükümetin ihmalinin patlamaya neden olduğunu savunanlar başkentte gösteri düzenledi. Hükümet binasına girmek isteyen onlarca kişiye polis müdahale etti. Göstericileri dağıtmak için gözyaşartıcı gaz kullanıldı.



Başka bir grup protestocu ise parlamento binası önünde toplandı. Bina girişi yakınında gösteri düzenlenleyen kalabalık güvenlik güçlerine taş fırlattı, barikatları ateşe verdi.



Beyrut sokaklarında dolaşan Lübnan Adalet Bakanı Marie-Claude Najm de gösterilerden nasibini aldı. Najm çevresini saran göstericilerin öfkesiyle karşılaştı. Protestocular adalet bakanına su ve su şişesi fırlattı.



Faciada enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları da sürüyor. 5 bini aşkın kişinin yaralandığı patlama sonrası onlarca kişi hala kayıp.



Halihazırda ekonomik kriz ve salgınla mücadele eden Lübnanı sarsan patlamada 250 bin kişi evsiz kaldı. Olayda pek çok hastane de hasar gördü. Sokaktan enkazların kaldırılması için pek çok Beyrutlu gönüllü oldu.

