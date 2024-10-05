Lübnan'da sağlık sistemi çöküşün eşiğinde

Lübnan'daki insani kriz, İsrail'in coğrafi olarak genişleyen ve sivil altyapıyı giderek daha fazla hedef alan hava saldırılarıyla her geçen gün tırmanıyor.



Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ekim 2023'ten bu yana en az 77 sağlık çalışanının görev başında öldürüldüğünü açıkladı.



DSÖ, bunların yaklaşık üçte birinin 2 ve 3 Ekim arasındaki 24 saat içinde öldürüldüğünü bildirdi.



BM Lübnan İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı İmran Rıza, sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarda "endişe verici bir artış” olduğu uyarısında bulundu.



Rıza, “Sağlık sistemi çöküşün eşiğinde” dedi.



İsrail'in bugün Lübnan'ın güneyinde Bint Cubeyl kentindeki Şehit Salah Gandur Hastanesi kampüsü ve çevresini hedef alması sonucu ise dokuz sağlık personeli yaralandı.



Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, Şehit Salah Gandur Hastanesi kampüsü ve çevresinin İsrail tarafından 4 top atışıyla vuruldu.

