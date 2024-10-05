Lübnan'da sağlık sistemi çöküşün eşiğinde

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da en az 77 sağlık çalışanı görevi başında öldürüldü. Birleşmiş Milletler Lübnan İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı İmran Rıza, sağlık sisteminin çöküşün eşiğinde olduğunu söyledi.

Lübnan'da sağlık sistemi çöküşün eşiğinde

'daki insani kriz, 'in coğrafi olarak genişleyen ve sivil altyapıyı giderek daha fazla hedef alan hava saldırılarıyla her geçen gün tırmanıyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Sağlık Örgütü (DSÖ), Ekim 2023'ten bu yana en az 77 sağlık çalışanının görev başında öldürüldüğünü açıkladı.

DSÖ, bunların yaklaşık üçte birinin 2 ve 3 Ekim arasındaki 24 saat içinde öldürüldüğünü bildirdi.

BM Lübnan İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı İmran Rıza, sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarda "endişe verici bir artış” olduğu uyarısında bulundu.

Rıza, “Sağlık sistemi çöküşün eşiğinde” dedi.

İsrail'in bugün Lübnan'ın güneyinde Bint Cubeyl kentindeki Şehit Salah Gandur Hastanesi kampüsü ve çevresini hedef alması sonucu ise dokuz sağlık personeli yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, Şehit Salah Gandur Hastanesi kampüsü ve çevresinin İsrail tarafından 4 top atışıyla vuruldu.

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