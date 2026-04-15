Lübnan'da silahlar susmuyor. İsrail saldırılarında 13 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan 'daki saldırıları devam ediyor. Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının, 15 Nisan gece yarısından beri güneydeki Kadmus, Mahmudiyye, Kalile, Ensariyye, Hırbet Duveyr, Mecedil ve Cibaa beldelerini hedef aldığını duyurdu. Saldırılarda farklı beldelerde en az 13 kişinin öldüğü açıklandı.

Kadmus'taki saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı açıklanırken Ensariyye'deki saldırıda ise 5 kişinin öldüğü belirtildi. Cibaa'daki bir evi hedef alan saldırıda ise aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Hanin beldesinde bazı evleri yıkan İsrail ordusu, Bint Cubeyl ilçesi çevresine ise topçu atışları düzenledi. İsrail ordusunun ayrıca Beyrut-Sayda otoyolunda 2 araca da hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 2 bin 124 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti. Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

HİZBULLAH MİSİLLEMELERİ DE SÜRÜYOR

Hizbullah , İsrail ordusuna ait hedeflere insansız hava araçları ve roketlerle en az 34 saldırı düzenlendiğini açıkladı. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'e karşı saldırıların sürdürüldüğü belirtildi. Lübnan'ın güneyindeki Hiyam, Nakura, Beyyada, Şema ve Kuzuh beldeleri ile Bint Cubeyl'in doğu kesimlerinde İsrail askerleri ile araçlarının hedef alındığı bildirildi.

Hizbullah, Siddikin beldesinde İsrail ordusuna ait Hermes-450 tipi İHA'nın düşürüldüğünü de öne sürdü.