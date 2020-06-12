Lübnan'da Türkiye'ye hakaret tepkiye yol açtı

Lübnan'da NEW TV sunucusu Neshan Der Haroutian'ın canlı yayın sırasında Türkiye aleyhinde sarf ettiği hakaret içerikli ifadeler ülkede tepkilere yol açtı.



Sosyal medyadan gelen yoğun tepkilerin ardından NEW TV'nin başkent Beyrut'taki merkezi önünde ve ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde gösteriler düzenlendi.



Türkiye ve Lübnan bayraklarıyla televizyon kanalının önünde toplanan göstericiler, Türkiye'den özür dilenmesini talep etti.



Onlarca Lübnanlı genç daha sonra Türkiye'ye desteklerini göstermek için şehirde motor ve araçlarıyla tur attı.



Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Lübnan halkı bu terbiyesizliğe gereken tepkiyi gösterdi" dedi. Lübnanlı bir avukat, sunucu hakkında suç duyurusunda bulundu.

