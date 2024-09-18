Lübnan'da yeni siber saldırı: Hizbullah'a ait telsizler patladı

Lübnan'daki Hizbullah tarafından kullanılan iletişim cihazlarına yeni bir siber saldırı düzenlendi. Bu kez de grubun kullandığı el telsizleri, ülkenin güneyinde ve başkent Beyrut'un güney banliyölerinde patlatıldı. Telsizlerin Hizbullah tarafından beş ay önce, siber saldırı düzenlenen çağrı cihazları ile aynı zamanda satın alındığı belirtildi. Lübnan güvenlik kaynakları, ikinci saldırıda en az üç kişinin öldüğünü ve yüzlerce kişinin yaralandığını bildirdi.

Lübnan'da yeni siber saldırı: Hizbullah'a ait telsizler patladı

'daki Hizbullah tarafından kullanılan iletişim cihazları ülkenin güneyinde ve başkent Beyrut'un güney banliyölerinde bir kez daha patlatıldı.

Hizbullah'a yakın bir kaynak Beyrut karargahındaki el telsizlerinin infilak ettiğini aktardı.

Lübnan güvenlik kaynakları, son saldırıda en az üç kişinin öldüğünü ve yüzlerce kişinin yaralandığını bildirdi.

Lübnan'da yeni siber saldırı: Hizbullah'a ait telsizler patladı - 1 Siber saldırı sırasında patlayan Hizbullah'a ait telsizlerden biri.

BEŞ AY ÖNCE SATIN ALINDI

Telsizlerin Hizbullah tarafından beş ay önce, çağrı cihazları ile aynı zamanda satın alındığı belirtildi.

Duyulan patlamalardan en az biri, Hizbullah'ın önceki gün ülke genelinde kullandığı binlerce çağrı cihazının patlatılması sonucu ölenler için düzenlenen cenaze töreninin yakınında gerçekleşti.

Bölgedeki Reuters muhabirleri, Beyrut'un güney banliyölerinde en az iki patlama sesi ve ambulans sirenleri duyduklarını bildirdi.

HİZBULLAH'TAN İNTİKAM YEMİNİ

Üst düzey Hizbullah yetkilisi Hashem Safidini, örgütün "yeni bir aşamayla" karşı karşıya olduğunu söyleyerek "saldırıların karşılıksız kalmayacağını" vurguladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise çağrı cihazı patlamaları hakkında, "sivil nesnelerin silahlaştırılmamasının" çok önemli olduğunu belirtti.

'daki çağrı cihazı patlamalarında dün yaklaşık 3 bin Hizbullah mensubu yaralanmıştı. Olayın ardından Hizbullah bugün misilleme olarak 'in kışlalarına saldırmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Ömer bebeğin bacağına ne oldu? Özel hastaneye yanlış uygulama suçlaması

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en eski pazar gazetesi satılıyor

Dünyanın en eski pazar gazetesi satılıyor

Pirinç kıtlığı devam eden Japonya'da hırsızlıklar arttı: 150 kilogram pirinç çalındı

Pirinç kıtlığı devam eden Japonya'da hırsızlıklar arttı: 150 kilogram pirinç çalındı

Hizbullah'tan ilk misilleme: İsrail'in askeri kışlaları hedef alındı

Hizbullah'tan ilk misilleme: İsrail'in askeri kışlaları hedef alındı

İsrail "patlayıcı yerleştirildiği" iddiasıyla Gazze'de 96 bin evi yıktı

İsrail "patlayıcı yerleştirildiği" iddiasıyla Gazze'de 96 bin evi yıktı

Ukraynalı savaş esiri "Kursk için" yazılı kılıçla öldürüldü

Ukraynalı savaş esiri "Kursk için" yazılı kılıçla öldürüldü

Lufthansa, İsrail ve İran uçuşlarını askıya aldı

Lufthansa, İsrail ve İran uçuşlarını askıya aldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...