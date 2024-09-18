Lübnan'da yeni siber saldırı: Hizbullah'a ait telsizler patladı

Lübnan'daki Hizbullah tarafından kullanılan iletişim cihazları ülkenin güneyinde ve başkent Beyrut'un güney banliyölerinde bir kez daha patlatıldı.



Hizbullah'a yakın bir kaynak Beyrut karargahındaki el telsizlerinin infilak ettiğini aktardı.

Lübnan güvenlik kaynakları, son saldırıda en az üç kişinin öldüğünü ve yüzlerce kişinin yaralandığını bildirdi.