Lübnan'da yeni siber saldırı: Hizbullah'a ait telsizler patladı

Lübnan'daki Hizbullah tarafından kullanılan iletişim cihazları ülkenin güneyinde ve başkent Beyrut'un güney banliyölerinde bir kez daha patlatıldı.
Hizbullah'a yakın bir kaynak Beyrut karargahındaki el telsizlerinin infilak ettiğini aktardı.
Lübnan güvenlik kaynakları, son saldırıda en az üç kişinin öldüğünü ve yüzlerce kişinin yaralandığını bildirdi.
BEŞ AY ÖNCE SATIN ALINDI
Telsizlerin Hizbullah tarafından beş ay önce, çağrı cihazları ile aynı zamanda satın alındığı belirtildi.
Duyulan patlamalardan en az biri, Hizbullah'ın önceki gün ülke genelinde kullandığı binlerce çağrı cihazının patlatılması sonucu ölenler için düzenlenen cenaze töreninin yakınında gerçekleşti.
Bölgedeki Reuters muhabirleri, Beyrut'un güney banliyölerinde en az iki patlama sesi ve ambulans sirenleri duyduklarını bildirdi.
HİZBULLAH'TAN İNTİKAM YEMİNİ
Üst düzey Hizbullah yetkilisi Hashem Safidini, örgütün "yeni bir aşamayla" karşı karşıya olduğunu söyleyerek "saldırıların karşılıksız kalmayacağını" vurguladı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise çağrı cihazı patlamaları hakkında, "sivil nesnelerin silahlaştırılmamasının" çok önemli olduğunu belirtti.
Lübnan'daki çağrı cihazı patlamalarında dün yaklaşık 3 bin Hizbullah mensubu yaralanmıştı. Olayın ardından Hizbullah bugün misilleme olarak İsrail'in kışlalarına saldırmıştı.
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