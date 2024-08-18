Lübnan'daki patlamada üç Birleşmiş Milletler askeri yaralandı

Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyinde meydana gelen patlamada, üç askerinin yaralandığını duyurdu.



UNIFIL'ın açıklaması, Lübnan resmi haber ajansı NNA'da paylaşıldı.



Açıklamada, "Lübnan'ın güneyinde, Yarin civarında, Birleşmiş Milletler tabelasının açıkça işaretlendiği araçların yakınında patlama meydana gelmesi sonucu, devriye gezen üç UNIFIL barış gücü askeri hafif yaralandı" denildi.



UNIFIL, patlamanın neden kaynaklandığının tespiti için soruşturma başlatıldığını bildirdi.



UNIFIL sözcüsü Andrea Tenenti patlama sonrası, devriyedeki tüm barış gücü askerlerinin güvenli bir şekilde üslerine döndüğünü açıkladı.



Tenenti, şunları söyledi: “Olayı araştırıyoruz. Tüm taraflara ve aktörlere barış gücü askerlerine ve sivillere zarar vermekten kaçınma sorumluluklarını önemle hatırlatıyoruz.”