Lübnan'daki patlamada üç Birleşmiş Milletler askeri yaralandı

Lübnan'ın güneyinde meydana gelen ve kaynağı belli olmayan patlamada, üç Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL) askeri yaralandı. UNIFIL sözcüsü Andrea Tenenti, tüm taraflara "barış gücü askerlerine ve sivillere zarar vermekten kaçınma" çağrısı yaptı.

Lübnan'daki patlamada üç Birleşmiş Milletler askeri yaralandı

Birlemiş Milletler Geçici Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyinde meydana gelen patlamada, üç askerinin yaralandığını duyurdu.

UNIFIL'ın açıklaması, Lübnan resmi haber ajansı NNA'da paylaşıldı.

Açıklamada, "Lübnan'ın güneyinde, Yarin civarında, tabelasının açıkça işaretlendiği araçların yakınında patlama meydana gelmesi sonucu, devriye gezen üç UNIFIL barış gücü askeri hafif yaralandı" denildi.

UNIFIL, patlamanın neden kaynaklandığının tespiti için soruşturma başlatıldığını bildirdi.

UNIFIL sözcüsü Andrea Tenenti patlama sonrası, devriyedeki tüm barış gücü askerlerinin güvenli bir şekilde üslerine döndüğünü açıkladı.

Tenenti, şunları söyledi: “Olayı araştırıyoruz. Tüm taraflara ve aktörlere barış gücü askerlerine ve sivillere zarar vermekten kaçınma sorumluluklarını önemle hatırlatıyoruz.”

ABD basını: Hizbullah komutanı Şükür, bir telefon ile öldürüldü

ABD basını: Hizbullah komutanı Şükür, bir telefon ile öldürüldü

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Sosyal medyada sağlık ticaretine dikkat! Bazıları ilacını bırakıyor

DÜNYA HABERLERİ

Filistin yönetimi, Bedevi toplulukların zorla yerinden edilmesinden endişeli

Filistin yönetimi, Bedevi toplulukların zorla yerinden edilmesinden endişeli

İran'da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a çağrı: "Kabineye müdahaleye izin vermeyin"

İran'da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a çağrı: "Kabineye müdahaleye izin vermeyin"

Ukrayna birlikleri Rus toprağı Kursk'ta bir köprüyü havaya uçurdu

Ukrayna birlikleri Rus toprağı Kursk'ta bir köprüyü havaya uçurdu

İngiliz ve Fransız bakanlar, Gazze için ortak makale kaleme aldı

İngiliz ve Fransız bakanlar, Gazze için ortak makale kaleme aldı

Gazze'de son 24 saatte 25 Filistinli öldürüldü: Can kaybı 40 bin 99'a yükseldi

Gazze'de son 24 saatte 25 Filistinli öldürüldü: Can kaybı 40 bin 99'a yükseldi

Irak'tan İngiliz büyükelçinin sözlerine nota

Irak'tan İngiliz büyükelçinin sözlerine nota

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...