Lübnan'daki roketli saldırıda sekiz Avusturya askeri yaralandı

Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nde görevli sekiz Avusturyalı askeri, İsrail sınırı yakınlarındaki Nakura Kampı'na düzenlenen roket saldırısında yaralandı. Avusturya, saldırının derhal soruşturulmasını istedi.

Lübnan'daki roketli saldırıda sekiz Avusturya askeri yaralandı

'daki askerleri roketli saldırının hedefi oldu.

Avusturya Savunma Bakanlığı, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nde (UNIFIL) görevli sekiz Avusturyalı askerin, sınırı yakınlarındaki Nakura Kampı'na düzenlenen roket saldırısında yaralandığını bildirdi.

Askerlrin "hafif ve yüzeysel şekilde" yaralandığını bildiren bakanlık, saldırıya tepki gösterdi.

“Bu saldırıyı mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve derhal soruşturulmasını talep ediyoruz” diyen bakanlık, saldırının nereden geldiğinin belli olmadığını bildirdi.

Askerlerden hiçbirinin acil tıbbi bakıma ihtiyaç duymadığı ifade edildi.

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